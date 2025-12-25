Rendez-vous convivial séniors au centre Bessie Smith, Centre Bessie Smith PARIS

Le premier jeudi du mois

de 14h à 15h au centre Bessie Smith

Prochains rendez-vous le jeudi 8 janvier 2026

Animé par les bibliothécaires.

Entrée libre

Un moment de partage autour d’un café pour discuter, découvrir des jeux et exercer votre mémoire

Le jeudi 08 janvier 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Public adultes.

Centre Bessie Smith 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



