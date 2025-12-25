Rendez-vous convivial séniors au centre Bessie Smith, Centre Bessie Smith PARIS
Rendez-vous convivial séniors au centre Bessie Smith, Centre Bessie Smith PARIS jeudi 8 janvier 2026.
Le premier jeudi du mois
de 14h à 15h au centre Bessie Smith
Prochains rendez-vous le jeudi 8 janvier 2026
Animé par les bibliothécaires.
Entrée libre
Un moment de partage autour d’un café pour discuter, découvrir des jeux et exercer votre mémoire
Le jeudi 08 janvier 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit Public adultes.
Centre Bessie Smith 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS
+33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr
Afficher la carte du lieu Centre Bessie Smith et trouvez le meilleur itinéraire