Rendez-vous convivial séniors Centre Bessie Smith PARIS
Rendez-vous convivial séniors Centre Bessie Smith PARIS jeudi 2 octobre 2025.
Le premier jeudi du mois
de 13h30 à 14h30 au centre Bessie Smith
Animé par les bibliothécaires.
Entrée libre
Un moment de partage autour d’un café pour discuter, découvrir des jeux et exercer votre mémoire
Le jeudi 02 octobre 2025
de 13h30 à 14h30
Le jeudi 06 novembre 2025
de 13h30 à 14h30
Le jeudi 04 décembre 2025
de 13h30 à 14h30
Le jeudi 08 janvier 2026
de 13h30 à 14h30
gratuit Public adultes.
Centre Bessie Smith 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS
Centre Bessie Smith 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS