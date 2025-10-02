Rendez-vous convivial séniors Centre Bessie Smith PARIS

Rendez-vous convivial séniors Centre Bessie Smith PARIS jeudi 2 octobre 2025.

Le premier jeudi du mois

de 13h30 à 14h30 au centre Bessie Smith

Animé par les bibliothécaires.

Entrée libre

Un moment de partage autour d’un café pour discuter, découvrir des jeux et exercer votre mémoire

de 13h30 à 14h30

Le jeudi 06 novembre 2025

de 13h30 à 14h30

Le jeudi 04 décembre 2025

de 13h30 à 14h30

Le jeudi 08 janvier 2026

de 13h30 à 14h30

gratuit Public adultes.

Centre Bessie Smith 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr