Rendez-vous cordes !

Scène ouverte coordonnée par Sophie Martin. Pianiste : Lucile Steunou

Elèves des professeurs des instruments à cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse

Une occasion de découvrir nos talents !

Le rendez-vous des élèves des instruments à cordes du Conservatoire Charles Munch !

Le mercredi 01 avril 2026

de 18h00 à 19h45

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-01T22:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T18:00:00+02:00_2026-04-01T19:45:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

