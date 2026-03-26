Rendez-vous cordes !
Rendez-vous cordes ! mercredi 1 avril 2026.
Scène ouverte coordonnée par Sophie Martin. Pianiste : Lucile Steunou
Elèves des professeurs des instruments à cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
Une occasion de découvrir nos talents !
Le rendez-vous des élèves des instruments à cordes du Conservatoire Charles Munch !
Le mercredi 01 avril 2026
de 18h00 à 19h45
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-01T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-01T22:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-01T18:00:00+02:00_2026-04-01T19:45:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321