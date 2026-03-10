Rendez-vous créatif Incroyables petites bêtes Maison de la Forêt Montfiquet

Rendez-vous créatif Incroyables petites bêtes

Maison de la Forêt Carrefour de l’embranchement Montfiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Munissons nous d’une loupe pour observer la multitude de petites bêtes qui peuplent notre sol et découvrons le rôle essentiel de chacun.

(1km/2h) niveau 1

Munissons nous d’une loupe pour observer la multitude de petites bêtes qui peuplent notre sol et découvrons le rôle essentiel de chacun. Pour faciliter votre observation en toute délicatesse, vous allez fabriquer votre aspirateur à insectes.

Réservation obligatoire.

(1km/2h) niveau 1 .

Maison de la Forêt Carrefour de l’embranchement Montfiquet 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Rendez-vous créatif Incroyables petites bêtes

Let’s get a magnifying glass and observe the multitude of little creatures that inhabit our soil, and discover the essential role each one plays.

(1km/2h) level 1

L’événement Rendez-vous créatif Incroyables petites bêtes Montfiquet a été mis à jour le 2026-03-10 par Calvados Attractivité