Rendez-vous créatif L’amour est dans les bois Maison de la Forêt Montfiquet
Rendez-vous créatif L’amour est dans les bois Maison de la Forêt Montfiquet mercredi 18 février 2026.
Rendez-vous créatif L’amour est dans les bois
Maison de la Forêt L’Embranchement Montfiquet Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25
Partez à la découverte des secrets bien gardés des animaux lorsqu’ils se mettent à courtiser, chanter, danser ou construire leurs nids d’amour.
Pour la Saint-Valentin, la nature entre aussi dans la saison des amours !
Partez à la découverte des secrets bien gardés des animaux lorsqu’ils se mettent à courtiser, chanter, danser ou construire leurs nids d’amour.
Avec les éléments ramassés lors de la sortie, vous réaliserez une œuvre inspirée de la nature et de ses histoires d’amour.
Activités à partager en famille ou entre amis. Des rendez-vous thématiques alliant balade en extérieur et atelier créatif.
Réservation obligatoire. .
Maison de la Forêt L’Embranchement Montfiquet 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-vous créatif L’amour est dans les bois
Discover the well-kept secrets of animals as they court, sing, dance and build their love nests.
L’événement Rendez-vous créatif L’amour est dans les bois Montfiquet a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Isigny-Omaha