Rendez-vous créatif L’amour est dans les bois

Maison de la Forêt L’Embranchement Montfiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25

Partez à la découverte des secrets bien gardés des animaux lorsqu’ils se mettent à courtiser, chanter, danser ou construire leurs nids d’amour.

Pour la Saint-Valentin, la nature entre aussi dans la saison des amours !

Partez à la découverte des secrets bien gardés des animaux lorsqu’ils se mettent à courtiser, chanter, danser ou construire leurs nids d’amour.

Avec les éléments ramassés lors de la sortie, vous réaliserez une œuvre inspirée de la nature et de ses histoires d’amour.

Activités à partager en famille ou entre amis. Des rendez-vous thématiques alliant balade en extérieur et atelier créatif.

Réservation obligatoire. .

Maison de la Forêt L’Embranchement Montfiquet 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

English : Rendez-vous créatif L’amour est dans les bois

Discover the well-kept secrets of animals as they court, sing, dance and build their love nests.

