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Rendez-vous créatif « Le monde fascinant des vers de terre », Maison de la Forêt, Montfiquet

mercredi 28 octobre 2026 · Maison de la Forêt · Montfiquet

Rendez-vous créatif « Le monde fascinant des vers de terre », Maison de la Forêt, Montfiquet

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Maison de la Forêt
Adresse
Maison de la Forêt Lieu dit de l'embranchement MONTFIQUET
Ville
14490 Montfiquet
Département
Calvados

Rendez-vous créatif « Le monde fascinant des vers de terre » Mercredi 28 octobre, 13h30 Maison de la Forêt Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T13:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00
Fin : 2026-10-28T13:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00

Partons à la recherche des lombrics et créons un petit inventaire des espèces. Qu’ils soient en forêt ou dans le jardin, ces petits invertébrés sont essentiels à la biodiversité. Pour mieux comprendre leur rôle, vous allez confectionner un lombricomposteur …
Réservation obligatoire.
(1km/2h) – niveau 1

Maison de la Forêt Maison de la Forêt Lieu dit de l’embranchement MONTFIQUET Montfiquet 14490 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 21 46 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://isigny-omaha-tourisme.fr/mon-sejour/loffice-de-tourisme/je-reserve-mes-activites-de-loisir-la-billetterie/ »}]
Partons à la recherche des lombrics et créons un petit inventaire des espèces. Qu’ils soient en forêt ou dans le jardin, ces petits invertébrés sont essentiels à la biodiversité. (1km/2h) – nivea…

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