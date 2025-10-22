Rendez-vous créatif « Le monde fascinant des vers de terre » Maison de la Forêt MONTFIQUET

Rendez-vous créatif « Le monde fascinant des vers de terre » Mercredi 22 octobre, 14h30 Maison de la Forêt Calvados

Tarif de base 6,00 / Tarif enfant 3,00 4-12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T14:30 – 2025-10-22T16:30

Fin : 2025-10-22T14:30 – 2025-10-22T16:30

Partons à la recherche des lombrics et créons un petit inventaire des espèces. Qu’ils soient en forêt ou dans le jardin, ces petits invertébrés sont essentiels à la biodiversité. Pour mieux comprendre leur rôle, vous allez confectionner un lombricomposteur …

Réservation obligatoire.

(1km/2h) – niveau 1

Maison de la Forêt Carrefour de l’embranchement 14490 MONTFIQUET 14490 Calvados Normandy 02 31 21 46 00 https://isigny-omaha-tourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 21 46 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://isigny-omaha-tourisme.fr »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@isigny-omaha-tourisme.fr »}]

Vous découvrirez combien ils sont importants ! Atelier – Stage

Thierry HOUYEL