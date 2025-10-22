Rendez-vous créatif « Le monde fascinant des vers de terre » Maison de la Forêt MONTFIQUET
Rendez-vous créatif « Le monde fascinant des vers de terre » Mercredi 22 octobre, 14h30 Maison de la Forêt Calvados
Tarif de base 6,00 / Tarif enfant 3,00 4-12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-22T14:30 – 2025-10-22T16:30
Fin : 2025-10-22T14:30 – 2025-10-22T16:30
Partons à la recherche des lombrics et créons un petit inventaire des espèces. Qu’ils soient en forêt ou dans le jardin, ces petits invertébrés sont essentiels à la biodiversité. Pour mieux comprendre leur rôle, vous allez confectionner un lombricomposteur …
Réservation obligatoire.
(1km/2h) – niveau 1
Maison de la Forêt Carrefour de l'embranchement 14490 MONTFIQUET 14490 Calvados Normandy 02 31 21 46 00 https://isigny-omaha-tourisme.fr accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
Vous découvrirez combien ils sont importants ! Atelier – Stage
Thierry HOUYEL