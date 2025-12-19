Rendez-vous créatif Le printemps dans la mare ! Maison de la Forêt Montfiquet

Rendez-vous créatif Le printemps dans la mare !

Maison de la Forêt L’Embranchement Montfiquet Calvados

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

2026-03-21

Sortie et atelier créatif à la découverte du réveil de la nature et des habitants de la mare.

Le retour du printemps signe le réveil de la nature et des habitants de la mare. Très nombreux et divers, faisons un focus sur ces intrigantes petites créatures que sont les tritons. Afin de les manipuler en délicatesse, ce rendez-vous débutera avec la création de matériel d’observation.

Réservation obligatoire. .

Maison de la Forêt L’Embranchement Montfiquet 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

English : Rendez-vous créatif Le printemps dans la mare !

Outing and creative workshop to discover the awakening of nature and the pond’s inhabitants.

