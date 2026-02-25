Rendez-vous créatif, Tricothé Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Rendez-vous créatif, Tricothé Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos vendredi 3 avril 2026.
Rendez-vous créatif, Tricothé
Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Tricot, crochet, broderie, tissage, couture la médiathèque invite les créatives et créatifs du fil à se retrouver une fois par mois autour de leurs ouvrages et d’une boisson, pour discuter et échanger !
Adultes Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.
Rendez-vous à 18h à la médiathèque.
Durée 1h30 .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
