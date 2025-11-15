Rendez-vous créatifs initiation à la résine Truchtersheim

Rendez-vous créatifs initiation à la résine

8 rue de l’Ecole Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 16:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-29 2025-12-06

Créatrice et touche à tout depuis fort longtemps, c’est la résine qui est devenue depuis quelques années le matériau idéal pour Béatrice, créatrice de bijoux.

Bijoux et objets de décoration colorés, la résine ouvre un univers où l’imaginaire est sans limite. Des incrustations diverses, une palette infinie de couleurs font de chaque création un objet toujours unique. Dès la première séance de 2h, vous découvrirez les techniques de base qui vous permettront de réaliser des marque-pages, mobiles, porte-clefs …

Et si vous y prenez goût, pourquoi ne pas créer vos propres bijoux ? De multiples moules seront mis à votre disposition dès la séance suivante.

La séance, le matériel, vos réalisations ainsi que les finitions sont comprises dans le forfait de 30 euros. Possibilités d’ateliers adaptés aux enfants de plus de 10 ans (groupe de 8 enfants maximum). Résine non toxique et inodore.

Anniversaires, mariages, EVJF, décorations pour tables… N’hésitez pas à contacter Béatrice pour réserver votre atelier ! .

8 rue de l’Ecole Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 95 61 86 latelierdepfett@gmail.com

