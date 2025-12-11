Rendez-vous Créole Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Rendez-vous Créole

Bar Le Hangar
19b rue de la fontaine
Mailley-et-Chazelot
Haute-Saône

Date : 2026-01-16 17:00:00

Soirée créole et cuisine réunionnaise préparée par 974 Léla.

Menu (entrée, plat, dessert) sur réservation. .

+33 9 62 52 64 06
lecamamag@outlook.fr

