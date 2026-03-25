Rendez-vous culinaire Fromage et laitages Médiathéque Arzano
Rendez-vous culinaire Fromage et laitages Médiathéque Arzano mardi 7 avril 2026.
Rendez-vous culinaire Fromage et laitages
Médiathéque 1 Place du grand chêne Arzano Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 18:00:00
fin : 2026-04-07 19:30:00
Date(s) :
2026-04-07
Prochain RDV culinaire à la médiathèque du Grand Chêne apportez un plat et sa recette, à base de fromage ou autres laitages. Recettes salées ou sucrées. .
Médiathéque 1 Place du grand chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 94
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English : Rendez-vous culinaire Fromage et laitages
L’événement Rendez-vous culinaire Fromage et laitages Arzano a été mis à jour le 2026-03-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS