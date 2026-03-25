Rendez-vous culinaire Fromage et laitages Médiathéque Arzano

Rendez-vous culinaire Fromage et laitages

Médiathéque 1 Place du grand chêne Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07 19:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Prochain RDV culinaire à la médiathèque du Grand Chêne apportez un plat et sa recette, à base de fromage ou autres laitages. Recettes salées ou sucrées. .

Médiathéque 1 Place du grand chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 94

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English : Rendez-vous culinaire Fromage et laitages

L’événement Rendez-vous culinaire Fromage et laitages Arzano a été mis à jour le 2026-03-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS