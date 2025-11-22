Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RENDEZ-VOUS CULTURE VIVACE salle polyvalente de Coussay les Bois Coussay-les-Bois

RENDEZ-VOUS CULTURE VIVACE

RENDEZ-VOUS CULTURE VIVACE salle polyvalente de Coussay les Bois Coussay-les-Bois samedi 22 novembre 2025.

RENDEZ-VOUS CULTURE VIVACE

salle polyvalente de Coussay les Bois 20 chemin des Préaux Coussay-les-Bois Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22 2025-11-23

  .

salle polyvalente de Coussay les Bois 20 chemin des Préaux Coussay-les-Bois 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 30 81 12 

English : RENDEZ-VOUS CULTURE VIVACE

German : RENDEZ-VOUS CULTURE VIVACE

Italiano :

Espanol : RENDEZ-VOUS CULTURE VIVACE

L’événement RENDEZ-VOUS CULTURE VIVACE Coussay-les-Bois a été mis à jour le 2025-11-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne