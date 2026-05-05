Rendez-vous dans le jardin, Memoriale Brion, Altivole

Rendez-vous dans le jardin Dimanche 7 juin, 11h00 Memoriale Brion Treviso

Inscrits FAI : € 10,00 Plein tarif : € 18,00 Réduction jusqu’à 5 ans : gratuit Réduction (6-18 ans) et étudiants (19-25 ans) : € 13,00 Personnes handicapées et accompagnateurs, journalistes, ICOM, résidents de la commune d’Altivole (TV) : € 10,00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Dimanche 7 juin 2026

« Mille cyprès » : nature et architecture dans le Mémorial

Découvrez le Brion Memorial à travers des regards et des parcours inédits.

La végétation plantée dans le Mémorial est le résultat de projets complexes et passionnés. C’est un alphabet vert à explorer, composé de volumes et de signes graphiques intégrés poétiquement dans l’architecture de Carlo Scarpa.

Réservation obligatoire.

Memoriale Brion Via Brioni Altivole 31030 Treviso Vénétie 3498781601 https://fondoambiente.it/luoghi/memoriale-brion [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.fondoambiente.it/events/memoriale-brion/i-racconti-del-memoriale-2026/2026-06-07/visita-guidata-i-racconti-del-memoriale »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Foto Luca Chiaudano_2022_(C) FAI