Rendez-vous dans le jardin, Parco del Castello di Monticello d’Alba, Monticello d’Alba

Rendez-vous dans le jardin 6 et 7 juin Parco del Castello di Monticello d’Alba Cuneo

Visites Tarifs : Entrée au parc historique avec visite guidée : 5 € gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans, accompagnateurs de personnes handicapées et guides touristiques autorisés. Tarif réduit de 4 € pour les étudiants et adolescents de 7 à 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans le cadre du parc du château de Monticello d’Alba, la visite se déroule entre le château et le parc historique conçu par Kurten, récemment restauré grâce aux fonds PNRR.

Le parcours guidé, consacré à la vue et à la lecture du paysage, accompagnera les visiteurs à travers les différents points de vue et perspectives étudiés pour valoriser le dialogue entre nature et architecture. Des collines aux villages historiques, des profils de montagnes aux différents types de terrain qui caractérisent le Roero et les Langhe, le paysage devient un récit à observer et à interpréter.

La visite offrira une clé de lecture non seulement esthétique, mais aussi historique et naturel : la façon dont le territoire a été façonné au cours des siècles, les cultures, la composition des sols et le rapport entre l’homme et l’environnement.

Une expérience contemplative et culturelle pour redécouvrir la valeur du regard et apprendre à lire le territoire à travers ses formes, ses perspectives et sa mémoire.

Parco del Castello di Monticello d’Alba Piazza San Ponzio 3 12066 Monticello d’Alba Monticello d’Alba 12066 Cuneo Piemonte +39 347 4437144 https://www.roerodimonticello.it Conçu en 1827 par l’architecte prussien Xavier Kurten , qui a travaillé principalement pour le roi Charles-Albert ainsi que quelques résidences privées piémontaises. Le Kurten fut l’un des plus grands experts de l’époque du « jardin romantique » ou à l’anglaise, caractérisé par des allées, des allées, des évasions et des perspectives et souvent des plans d’eau. Après des années de restauration, toutes ces caractéristiques émergent dans le Parc du Château , qui avec ses près de 3 kilomètres d’allées et de sentiers praticables donne au visiteur une expérience magique de lumière et d’ombre, comme se promener dans une forêt enchantée.

Rendez-vous dans le jardin 2026

©castellodimonticellodalba