Rendez-vous dans le jardin, Villa dei Vescovi – FAI, Luvigliano

Rendez-vous dans le jardin 6 et 7 juin Villa dei Vescovi – FAI Padova

ACTIVITÉ AVEC JARDINIER – billetterie pour des entrées en autonomie ou visite guidée sur le site [www.villadeivescovi.it](http://www.villadeivescovi.it) Adultes 10 € en plus du billet d’entrée (de tout type) Enfants 7 € en plus du billet d’entrée (de tout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026

Pour l’occasion, la Villa dei Vescovi propose deux journées riches en initiatives. Le samedi 6 et le dimanche 7 juin sont prévues des visites guidées à horaire fixe (11 – 12 – 15 et 16) et au cours des deux jours d’activités spéciales dans la nature pour les familles.

À 10h30 et 16h30, des parcours spéciaux sont prévus avec le jardinier pour découvrir les espaces verts de la Villa dei Vescovi, suivis d’un atelier.

Pour les plus petits et leurs familles, une chasse au trésor est également disponible dans les espaces verts, à la découverte des plantes, des fleurs et des arbustes présents dans le Brolo et dans la cour italienne de la Villa.

Tout au long de la journée, il y aura également un espace de laboratoire thématique, libre et continu, dédié aux filles et aux garçons et inclus dans le billet d’entrée.

Il sera également possible d’approfondir le thème de la biodiversité grâce à la vidéo-installation immersive « Un environnement pour l’environnement » – installée au rez-de-chaussée de la Villa et confiée à la voix de Marco Paolini – que le FAI consacre au récit du paysage comme résultat de l’inextricable entrelacement entre histoire et nature.

Villa dei Vescovi sera également visitable en autonomie, avec l’audioguide activable à la billetterie via QR Code.

Villa dei Vescovi – FAI Via dei Vescovi, 4 Luvigliano di Torreglia Luvigliano 35031 Padova Veneto +39 049 9930473 https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-dei-vescovi Une villa raffinée du début du XVIe siècle inspirée des thèmes du classicisme et entourée par le paysage des Collines Euganéennes qui dialogue avec les fresques de ses pièces, créant une fusion harmonieuse entre nature, art et architecture, entre réalité et illusion.

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026

©FAI