Rendez-vous dans les jardins 2026 Des vues qui racontent l’histoire des plantes, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Celje

Rendez-vous dans les jardins 2026

Des vues qui racontent l’histoire des plantes Vendredi 5 juin, 09h00 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Rendez-vous au Jardin 2026

Des vues qui racontent l’histoire des plantes

En 2026, le parc de l’École d’Horticulture et d’Arts Visuels de Celje se joint à l’initiative des jardins et parcs ouverts au public. Nous ouvrons nos portes aux élèves du primaire et au grand public le vendredi 5 juin 2026, de 9h00 à 12h00.

Le thème de cette année, « Vues », nous invite à l’observation. Le parc est un lieu où le regard s’attarde : sur les arbres, les allées et les jeux d’ombre et de lumière. Une promenade sous la canopée révèle comment l’espace se métamorphose à chaque pas.

Une partie du parc est spécialement dédiée aux plantes vivaces et aromatiques. On peut y observer les plantes de près : leurs formes, leur croissance et leurs usages.

Des visites guidées et des ateliers seront proposés. Ensemble, nous observerons, poserons des questions et chercherons des réponses. Cet événement est aussi l’occasion de créer des liens entre élèves, enseignants et toutes les personnes intéressées par un espace où l’apprentissage se fait au contact de la nature.

Nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre.

Contact :

Anja Žužej Gobec

École d’horticulture et d’arts visuels de Celje

Ljubljanska cesta 97

3000 Celje

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje 3104 Otok 0038664114557 http://www.hvu.si https://www.facebook.com/hvu.celje/?utm_source=chatgpt.com L’école est située le long d’une route principale de la ville (Ljubljanska cesta), à environ 10–15 minutes à pied du centre-ville de Celje. Il est accessible à pied, à vélo, en bus public ou en voiture. L’école est située le long d’une route principale de la ville (Ljubljanska cesta), à environ 10–15 minutes à pied du centre-ville de Celje. Il est accessible à pied, à vélo, en bus public ou en voiture.

Rendez-vous au Jardin 2026

©Mitja Zupanc