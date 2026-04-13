Rendez-vous dans les jardins au pied du château de Prague, Gardens below the Prague Castle, Prague

Rendez-vous dans les jardins au pied du château de Prague Dimanche 7 juin, 10h00 Gardens below the Prague Castle

prix classique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Nous vous invitons à visiter les jardins situés au pied du château de Prague à l’occasion de la participation de l’Institut national du patrimoine à l’événement paneuropéen « Rendez-vous dans les jardins européens », placé sous le patronage du ministère de la Culture de la République française.

L’objectif de cet événement est de faire découvrir au grand public les parcs et jardins, historiques ou contemporains, urbains ou ruraux, et d’apprécier la diversité et la richesse de ces lieux, ainsi que leur dialogue avec la nature, la culture et le patrimoine historique.

Cette visite libre est sans limite de temps.

Gardens below the Prague Castle Valdštejnská 14, Praha Prague 118 00 Lesser Town +420 257 148 817 https://www.palacove-zahrady.cz/en Les jardins au-dessous du château de Prague, situés sur les pentes de la colline en contrebas du château, enrichissent la division architecturale de la ville avec leurs détails et sont un lieu unique paisible, harmonisant histoire, architecture et nature. Rue Valdštejnska

Nous vous invitons à visiter les jardins situés au pied du château de Prague à l’occasion de la participation de l’Institut national du patrimoine à l’événement paneuropéen « Rendez-vous dans les », …

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