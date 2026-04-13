Rendez vous dans les jardins historiques du château de Villeneuve à Martigné Briand- Terranjou, Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand, Terranjou, Martigné-Briand

Rendez vous dans les jardins historiques du château de Villeneuve à Martigné Briand- Terranjou 5 – 7 juin Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand, Terranjou Maine-et-Loire

3 € par adulte, Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Au pied des murailles du château de Villeneuve, monument historique du XVe siècle, des jardins d’inspiration historique ont été recréés avec passion.

Votre promenade débute après le franchissement d’un remarquable châtelet-porche du XIIe siècle. Vous découvrirez successivement une cour paysagée, un jardin d’inspiration italienne éclatant de couleurs, structuré en carrés de buis puis le mystérieux bosco. Le parcours se poursuit à travers le verger d’Adam et Ève, dominé par les coteaux viticoles du Layon, avant de découvrir le jardin médiéval clos d’Artus, puis le jardin d’Armide, évocation poétique de l’univers des croisades.

Pour achever agréablement cette balade, une allée de topiaires d’ifs et de buis offre un spectacle singulier, où les formes végétales semblent s’affronter tels des guerriers.

Plus de 5 000 buis taillés en haies structurent ce décor raffiné et rythment la visite. Prévoyez au minimum une heure pour profiter pleinement de cette découverte… soyez les bienvenus !

Ces jardins ont reçu le label « Beau Jardin des Pays de la Loire ». Un livret explicatif accompagné d’un plan vous est remis à l’entrée.

Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand, Terranjou 19 rue boreau 49540 martigne briand Martigné-Briand 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 59 49 58 http://www.chateaudevilleneuve.fr https://www.facebook.com/jardinsduchateaudevilleneuve/?fref=ts Jardins et château historique de Villeneuve à Martigné Briand

Au pied des murailles du château de Villeneuve, monument historique du XVe siècle, des jardins d’inspiration historique ont été recréés avec passion.

©François Vandangeon