Rendez-vous dans mon jardin Association Fol’Klore Folligny 5 juillet 2025 12:00

Manche

Rendez-vous dans mon jardin Association Fol’Klore 42 Rue de la Libération Folligny Manche

Début : 2025-07-05 12:00:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

Date(s) :

2025-07-05

RENDEZ-VOUS DANS MON JARDIN.

Animation gratuite proposée par l’Association Fol’Klore.

SAMEDI 05 JUILLET 2025.

De 10h à 18h.

à Folligny | La Beslière Le Mesnil-Drey.

PROGRAMME :

10h00 Café d’accueil.

Place de la mairie de La Beslière.

10h30 12h00 Initiation danse country & folk avec John et Jane.

Place de la mairie de La Beslière.

12h00/13h45 Pique-nique partagé**.

**Chacun emmène quelque-chose à grignoter pour la convivialité.

Verger, place de la mairie de La Beslière.

14h00/15h15 Le Jardin des abeilles.

70 rue de la Libération à Folligny.

15h30/16h15 Les Jardins des originalités de Jean-Michel.

18 rue Carrefour Baily à Folligny.

16h30/17h30 Le Jardin des bêtes, spectacle équestre musicale et poétique.

Route du moulin à Le Mesnil-Drey.

17h30 Goûter champêtre***.

***Vente de gâteaux et boissons au profit de l’association.

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter.

Et enfin, on fait appel à vous pour nous apporter gâteaux et crêpes qui seront proposés à la vente.

Merci par avance pour votre mobilisation !

On compte sur vous pour mettre en avant cette animation sur nos trois communes !

Association Fol’Klore 42 Rue de la Libération

Folligny 50320 Manche Normandie +33 6 74 01 46 58 dbonjour@folligny.fr

English : Rendez-vous dans mon jardin

RENDEZ-VOUS DANS MON JARDIN.

Free entertainment offered by the Association Fol’Klore.

SATURDAY, JULY 05, 2025.

From 10am to 6pm.

in Folligny | La Beslière Le Mesnil-Drey.

PROGRAM :

10:00 am: Welcome coffee.

Place de la mairie, La Beslière.

10:30am 12:00pm: Introduction to country & folk dancing with John and Jane.

Place de la mairie, La Beslière.

12h00/13h45: Shared picnic**.

**Everyone brings something to nibble on.

Orchard, Place de la mairie, La Beslière.

2:00 pm / 3:15 pm: Le Jardin des abeilles.

70 rue de la Libération, Folligny.

3:30/16:15 pm: Les Jardins des originalités de Jean-Michel.

18 rue Carrefour Baily, Folligny.

4:30 pm / 5:30 pm: Le Jardin des bêtes, musical and poetic equestrian show.

Route du moulin, Le Mesnil-Drey.

5:30pm: Country snack***.

***Sale of cakes and drinks in aid of the association.

Any questions? Don’t hesitate to contact us.

And last but not least, we’re calling on you to bring cakes and crêpes for sale.

Thank you in advance for your support!

We’re counting on you to promote this event in our three communes!

German :

VERABREDUNG IN MEINEM GARTEN.

Kostenlose Animation, angeboten von der Association Fol’Klore.

SAMSTAG, DEN 05. JULI 2025.

Von 10 Uhr bis 18 Uhr.

in Folligny | La Beslière Le Mesnil-Drey.

PROGRAMM :

10.00 Uhr: Begrüßungskaffee.

Rathausplatz von La Beslière.

10.30 12.00 Uhr: Einführung in den Country- & Folk-Tanz mit John und Jane.

Rathausplatz von La Beslière.

12.00/13.45 Uhr: Geteiltes Picknick**.

**Jeder nimmt etwas zum Knabbern mit, um die Geselligkeit zu fördern.

Obstgarten, Rathausplatz von La Beslière.

14.00/15.15 Uhr: Der Garten der Bienen.

70 rue de la Libération in Folligny.

15.30/16.15 Uhr: Les Jardins des originités de Jean-Michel.

18 rue Carrefour Baily in Folligny.

16.30/17.30 Uhr: Le Jardin des bêtes, musikalische und poetische Pferdeshow.

Route du moulin in Le Mesnil-Drey.

17.30 Uhr: Ländlicher Imbiss***.

***Verkauf von Kuchen und Getränken zu Gunsten des Vereins.

Haben Sie eine Frage? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Und schließlich appellieren wir an Sie, uns Kuchen und Crêpes zu bringen, die zum Verkauf angeboten werden.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mobilisierung!

Wir zählen auf Sie, um diese Animation in unseren drei Gemeinden in den Vordergrund zu stellen!

Italiano :

RENDEZ-VOUS NEL MIO GIARDINO.

Intrattenimento gratuito a cura dell’Associazione Fol’Klore.

SABATO 05 LUGLIO 2025.

Dalle 10.00 alle 18.00.

a Folligny | La Beslière Le Mesnil-Drey.

PROGRAMMA :

ore 10: Caffè di benvenuto.

Place de la mairie, La Beslière.

10.30-12.00: Introduzione alle danze country e folk con John e Jane.

Place de la mairie, La Beslière.

12.00/13.45: Picnic condiviso**.

**Ognuno porta qualcosa da sgranocchiare.

Frutteto, Place de la Mairie, La Beslière.

14.00-15.15: Il giardino delle api.

70 rue de la Libération, Folligny.

ore 15.30/16.15: I giardini dell’originalità di Jean-Michel.

18 rue Carrefour Baily, Folligny.

16.30/17.30: Le Jardin des bêtes, spettacolo equestre musicale e poetico.

Route du moulin a Le Mesnil-Drey.

17.30: Merenda in stile country***.

***Vendita di torte e bevande a favore dell’associazione.

Avete domande? Non esitate a contattarci.

Infine, vi invitiamo a portare torte e frittelle da vendere.

Grazie in anticipo per il vostro sostegno!

Contiamo su di voi per promuovere questo evento nelle nostre tre città!

Espanol :

CITA EN MI JARDÍN.

Animación gratuita a cargo de la Asociación Fol’Klore.

SÁBADO 05 DE JULIO DE 2025.

De 10h a 18h.

en Folligny | La Beslière Le Mesnil-Drey.

PROGRAMA :

10h: Café de bienvenida.

Place de la mairie, La Beslière.

10h30 12h00: Iniciación al baile country y folk con John y Jane.

Place de la mairie, La Beslière.

12.00/13.45: Picnic compartido**.

**Cada uno trae algo para picar.

Huerto, plaza de la Mairie, La Beslière.

14.00-15.15 h: El jardín de las abejas.

70 rue de la Libération, Folligny.

15.30/16.15 h: Los jardines de la originalidad de Jean-Michel.

18 rue Carrefour Baily, Folligny.

16h30/17h30: Le Jardin des bêtes, espectáculo ecuestre musical y poético.

Route du moulin en Le Mesnil-Drey.

17h30: Merienda campestre***.

***Venta de pasteles y bebidas a beneficio de la asociación.

¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Y por último, pero no por ello menos importante, te pedimos que traigas pasteles y tortitas para vender.

¡Gracias de antemano por tu apoyo!

Contamos con su ayuda para promover este acontecimiento en nuestras tres ciudades

L’événement Rendez-vous dans mon jardin Folligny a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Granville Terre et Mer