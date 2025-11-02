Rendez-vous dansant Salle Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard
Rendez-vous dansant Salle Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard dimanche 2 novembre 2025.
Rendez-vous dansant
Salle Clemenceau 9 Route de Jard sur Mer Saint-Vincent-sur-Jard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 14:30:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
.
Salle Clemenceau 9 Route de Jard sur Mer Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 41 17 mairie@saintvincentsurjard.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rendez-vous dansant Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral