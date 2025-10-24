Rendez-vous d’artiste, avec Ricardo Cavallo Place Saint-Thomas Landerneau
Rendez-vous d’artiste, avec Ricardo Cavallo Place Saint-Thomas Landerneau vendredi 24 octobre 2025.
Rendez-vous d’artiste, avec Ricardo Cavallo
Place Saint-Thomas Galerie de Rohan Landerneau Finistère
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-24 12:00:00
2025-10-24
Plongez dans l’univers de Ricardo Cavallo, lors d’un atelier en famille mené par l’artiste lui-même à la Galerie de Rohan !
2 sessions d’atelier vous sont proposées ce jour-là une première à 10h et la seconde à 14h.
Réservation obligatoire places limitées. .
Place Saint-Thomas Galerie de Rohan Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 56 31 28 15
