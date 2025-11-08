Rendez vous d’automne au Centre de la Presse Le Châtelet
Rendez vous d’automne au Centre de la Presse Le Châtelet samedi 8 novembre 2025.
Rendez vous d’automne au Centre de la Presse
Le Châtelet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-08
Librairie éphémère tout le week end et rencontre caricaturistes le samedi
le Centre de la Presse vous invite à son rendez-vous d’automne!
Le samedi et le dimanche découvrez la librairie éphémère, nombreuses nouveautés, des éditeurs régionaux, livres neufs et d’occasion, livres à petits prix. Entrée Libre.
Le samedi, rencontre caricaturistes! A 14h Franck Lemort, caricaturiste et dessinateur de procès d’assises. A 15h Ali Hamra, caricaturiste syrien, en exil en France. A 16h Placide, caricaturiste président de France Cartoons.
Echanges, débat autour de la caricature aujourd’hui. Découverte de France Cartoons. Exposition d’oeuvres et artistes présents et de plusieurs confrères et concoeurs. Entrée gratuite. .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 51 54 72 73
English :
Ephemeral bookshop all weekend and cartoonists’ meeting on Saturday
German :
Vergänglicher Buchladen während des gesamten Wochenendes und Treffen mit Karikaturisten am Samstag
Italiano :
Libreria di breve durata per tutto il fine settimana e incontro con i fumettisti il sabato
Espanol :
Librería efímera todo el fin de semana y encuentro de dibujantes el sábado
L’événement Rendez vous d’automne au Centre de la Presse Le Châtelet a été mis à jour le 2025-10-26 par OT CHATEAUMEILLANT