Rendez vous d’automne au Centre de la Presse Le Châtelet

Début : Samedi 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

Librairie éphémère tout le week end et rencontre caricaturistes le samedi

le Centre de la Presse vous invite à son rendez-vous d’automne!

Le samedi et le dimanche découvrez la librairie éphémère, nombreuses nouveautés, des éditeurs régionaux, livres neufs et d’occasion, livres à petits prix. Entrée Libre.

Le samedi, rencontre caricaturistes! A 14h Franck Lemort, caricaturiste et dessinateur de procès d’assises. A 15h Ali Hamra, caricaturiste syrien, en exil en France. A 16h Placide, caricaturiste président de France Cartoons.

Echanges, débat autour de la caricature aujourd’hui. Découverte de France Cartoons. Exposition d’oeuvres et artistes présents et de plusieurs confrères et concoeurs. Entrée gratuite. .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 51 54 72 73

English :

Ephemeral bookshop all weekend and cartoonists’ meeting on Saturday

German :

Vergänglicher Buchladen während des gesamten Wochenendes und Treffen mit Karikaturisten am Samstag

Italiano :

Libreria di breve durata per tutto il fine settimana e incontro con i fumettisti il sabato

Espanol :

Librería efímera todo el fin de semana y encuentro de dibujantes el sábado

