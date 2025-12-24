Rendez-vous de La Baule Eloïse Maillot Nespo, Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

Rendez-vous de La Baule Eloïse Maillot Nespo

Journaliste, Éloïse Maillot-Nespo s’est trouvée confrontée à la situation d’aidante aupès de sa mère, atteinte d’un cancer, décédée depuis. Elle témoigne de son parcours, avec l’éclairage de Blandine Chemin-Sauque, psychologue, thérapeute et formatrice, qui a exercé pendant quinze ans en milieu hospitalier où elle s’est consacrée à l’accompagnement de patients atteints de maladies somatiques et de personnes vivant des deuils.

Comme 9 millions de Français qui œuvrent auprès d’un proche malade ou handicapé, Éloïse Maillot-Nespo se retrouve un jour aidante familiale. Confrontée à la perte d’autonomie de sa mère, atteinte d’un cancer, elle livre avec réalisme et pudeur le témoignage de ce qu’est devenue sa vie quotidienne une odyssée jalonnée d’épreuves, de problèmes à résoudre, de compétences à acquérir, de liens bousculés et de blessures à soigner. L’amour suffit-il à aider ? Comment être à la fois fille et aidante ? Comment se préserver ? C’est ce que vient éclairer, dans une seconde partie de l’ouvrage, la psychologue Blandine Chemin-Sauque. Son analyse professionnelle permet une prise de conscience nécessaire et bénéfique de tout ce qui se joue, souvent de façon inconsciente.

