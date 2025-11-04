Rendez-vous de la Cité coulisses des collections une collection qui déménage ! Cité des Présents-François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Rendez-vous de la Cité coulisses des collections une collection qui déménage !

Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre

Début : 2025-11-04 15:00:00

fin : 2025-11-04 16:00:00

2025-11-04

En 2025, nous vous donnons rendez-vous tous les mois pour une rencontre en présence d’une partie de l’équipe et d’intervenants afin de découvrir les coulisses des collections et certaines œuvres majeures des musées.

Notre dernier Rendez-vous de la Cité Coulisses des collections aura lieu le mardi 4 novembre, de 15 h à 16 h, sur le thème Une collection qui déménage ! .

Rejoignez-nous à la Cité des Présents-François Mitterrand pour rencontrer l’équipe de conservation et Hélène Rosini, restauratrice du patrimoine . Ce rendez-vous dévoilera les coulisses d’un transfert de collections.

Événement gratuit, ouvert à tous

Pour plus d’informations citedespresents@nievre.fr ou au 03 86 69 51 70 .

Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr

