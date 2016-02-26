Rendez-vous de l’actu spécial enfant : La magie du cirque, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Rendez-vous de l’actu spécial enfant : La magie du cirque Jeudi 26 février, 16h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T16:00:00+01:00 – 2026-02-26T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T16:00:00+01:00 – 2026-02-26T17:00:00+01:00

Jeudi 26 février – 16h

Un Rendez-vous de l’Actu pour les enfants, même si petits et grands apprécient la magie du cirque. Jongleurs, magiciens et clowns nous dévoileront les coulisses de leur métier tout en nous faisant profiter de leur talent artistique. Le rideau s’ouvre sur un univers de rêve et d’émerveillement… En piste !

Rémi Lasvènes : comédien, jongleur et magicien, mais aussi acrobate et musicien, il a créé la Compagnie Sans Gravité. Rémi Lasvènes a commencé à pratiquer dès l’âge de 11 ans au sein de l’association montalbanaise La Boîte à Malice puis a continué à se former à l’école de cirque du Lido, à Toulouse. Pratiquant le « jonglage inversé », cet artiste reconnu a obtenu de nombreux Prix.

Marisol Lucht : après la formation préparatoire de l’École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR), elle intègre la formation du Centre national des arts du cirque/CNAC de Châlons-en-Champagne. Marisol Lucht choisit la roue Cyr comme spécialisation. Elle aime également, la danse, le mouvement, le jeu et le travail en collectif. Faisant partie du collectif Les Glaneuses, elle travaille aussi avec diverses matières, comme la farine, le sable, le plâtre…

Emmanuel Ritoux : il commence le jonglage en 2013, à Toulouse. Après un court passage sur les bancs de l’université de médecine, il va se former à l’École de Cirque de Lyon, puis à l’École Supérieure des Arts du Cirque de Toulouse (ESACTO), dont il sort diplômé. Il rejoint le Collectif Petit Travers, sur la création Nos Matins Intérieurs, et travaille sur la création de son propre spectacle, Street Cheval, prévue pour mai 2026.

Médiathèque José Cabanis – pôle Jeunesse (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

