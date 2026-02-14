Rendez-vous de l’API – Architecture et Urbanisme, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Rendez-vous de l’API – Architecture et Urbanisme Mercredi 18 février, 15h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Vous souhaitez candidater à l’appel à projets Architectue et Urbanisme ou simplement vous renseigner ?

Participez au rendez-vous de l’API du 18 février 2026 de 15h à 17h au Carrefour numérique au niveau -1 de la Cité des sciences et de l’industrie pour rencontrer et échanger avec l’équipe qui pilote et anime l’API et les partenaires internes.

Vous pourrez également découvrir les projets innovants de la promo 2024-2025 sur la thématique Prototypes et expériences sonores.

Lancement de la 5e édition de l’Appel à projets innovants : thématique Architecture et urbanisme – Expérimentez des dispositifs qui améliorent la qualité d’usage et intègrent le bâtiment au territoire Appel à projets innovation

