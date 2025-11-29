Rendez-vous de l’art Médiathèque André Roussin (CEC) Istres

Rendez-vous de l’art

Samedi 29 novembre 2025 de 10h30 à 17h. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Rencontre et atelier créatif “Et si le vivant et le synthétique se mêlaient ?” Avec Sylvain Rigaud, scientifique, Bulat Sharipov et Chloé Mazzani, artistes

De 10h à 11h30

Rencontre avec les intervenants. Présentation de leurs travaux et échanges sur leurs collaborations.



De 11h30 à 12h

Visite de l’installation artistique.



De 12h à 14h

Récolte inspirante au bord de l’étang de Berre. Collecte d’éléments naturels et artificiels, approche artistique et scientifique des protocoles de récolte. Prévoir un repas pique-nique.



De 14h à 17h

Atelier créatif et scientifique



Réservation au 04 42 11 24 63 .

Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 27 41

English :

Encounter and creative workshop: What if the living and the synthetic merged? With Sylvain Rigaud, scientist, Bulat Sharipov and Chloé Mazzani, artists

German :

Treffen und kreativer Workshop: Was wäre, wenn das Lebendige und das Synthetische sich vermischen würden? Mit dem Wissenschaftler Sylvain Rigaud und den Künstlern Bulat Sharipov und Chloé Mazzani

Italiano :

Incontro e laboratorio creativo: E se il vivente e il sintetico si fondessero? Con Sylvain Rigaud, scienziato, Bulat Sharipov e Chloé Mazzani, artisti

Espanol :

Encuentro y taller creativo: ¿Y si lo vivo y lo sintético se fusionaran? Con Sylvain Rigaud, científico, Bulat Sharipov y Chloé Mazzani, artistas

