Rendez-vous de l’art Médiathèque André Roussin (CEC) Istres
Rendez-vous de l’art Médiathèque André Roussin (CEC) Istres samedi 29 novembre 2025.
Rendez-vous de l’art
Samedi 29 novembre 2025 de 10h30 à 17h. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Rencontre et atelier créatif “Et si le vivant et le synthétique se mêlaient ?” Avec Sylvain Rigaud, scientifique, Bulat Sharipov et Chloé Mazzani, artistes
Programme
De 10h à 11h30
Rencontre avec les intervenants. Présentation de leurs travaux et échanges sur leurs collaborations.
De 11h30 à 12h
Visite de l’installation artistique.
De 12h à 14h
Récolte inspirante au bord de l’étang de Berre. Collecte d’éléments naturels et artificiels, approche artistique et scientifique des protocoles de récolte. Prévoir un repas pique-nique.
De 14h à 17h
Atelier créatif et scientifique
Réservation au 04 42 11 24 63 .
Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 27 41
English :
Encounter and creative workshop: What if the living and the synthetic merged? With Sylvain Rigaud, scientist, Bulat Sharipov and Chloé Mazzani, artists
German :
Treffen und kreativer Workshop: Was wäre, wenn das Lebendige und das Synthetische sich vermischen würden? Mit dem Wissenschaftler Sylvain Rigaud und den Künstlern Bulat Sharipov und Chloé Mazzani
Italiano :
Incontro e laboratorio creativo: E se il vivente e il sintetico si fondessero? Con Sylvain Rigaud, scienziato, Bulat Sharipov e Chloé Mazzani, artisti
Espanol :
Encuentro y taller creativo: ¿Y si lo vivo y lo sintético se fusionaran? Con Sylvain Rigaud, científico, Bulat Sharipov y Chloé Mazzani, artistas
