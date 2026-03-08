RENDEZ-VOUS DE L’EPICURIEUSE NEVER GIVE UP! Béziers

RENDEZ-VOUS DE L’EPICURIEUSE NEVER GIVE UP!

Place des Albigeois Béziers Hérault

Début : 2026-03-20

fin : 2026-06-19

One man show musical d’Erwan Le Guen théâtre et chansons pour raconter ses rêves, l’émancipation et la force de la musique.

Au cœur du Manoir de Roxbury, une star de Broadway l’attend…

Erwan Le Guen, comédien, musicien et multi-instrumentiste de la Compagnie Épicurieuse, signe un one man show musical percutant.

Mis en scène par Papy, collaborateur de Jamel Debbouze, Blanche Gardin et bien d’autres, le spectacle mêle théâtre, conte et chansons.

Avec humour et poésie, Erwan y raconte la rencontre rêvée avec son idole de la comédie musicale, mais surtout son propre parcours le besoin de reconnaissance, l’émancipation du regard des autres, la puissance de la musique.

Un message vibrant en filigrane n’attendez personne. Suivez vos rêves et composez vous-même la musique de votre vie.

Payant Réservation obligatoire. .

Place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 48 14 03 53

English :

Erwan Le Guen?s musical one-man show: theater and songs about his dreams, emancipation and the power of music.

