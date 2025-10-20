RENDEZ-VOUS DE L’OFFICE DÉCOUVERTE DU METIER DE TISSAGE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau

BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne

2025-10-20 09:30:00

2025-10-27 12:00:00

2025-10-20 2025-10-27

Venez découvrir les techniques du métier a tisser à l’office de tourisme !

L’office du tourisme vous propose de découvrir l’artisanat local avec l’atelier de Sagillia. Laurence Vaissiere va vous faire découvrir au travers d’une démonstration l’art du métier a tisser. Créatrice, elle maîtrise le filage, la teinture végétale, et vous pourrez également découvrir ses réalisations. (bijoux romain, lainage, pelote de laine et accessoires.) .

English:

Come and discover loom techniques at the tourist office!

German:

Entdecken Sie die Techniken des Webstuhls in der Touristeninformation!

Italiano:

Venite a scoprire le tecniche del telaio presso l’ufficio turistico!

Espanol:

¡Venga a descubrir las técnicas del telar en la oficina de turismo!

