Rendez-Vous de Thomas Dutronc : Angelo Debarre & Ji-Bé Baudin New Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Le guitariste Angelo Debarre et l’accordéoniste Jean Baptiste Baudin nous invitent à un voyage musical sur les 7 continents. Leur sensibilité et influences musicales les ont amenés à présenter un répertoire qui nous vient des différentes cultures musicales que l’on retrouve sur le globe et qu’ils présentent sous le titre éponyme de Valse des 7 continents !

Angelo Debarre, guitare

Jean Bapstiste Baudin, accordéon

Mathieu Chatelain, guitare rythmique

Jérémie Arranger, contrebasse

Le dimanche 01 février 2026

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05