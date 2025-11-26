Rendez-Vous de Thomas Dutronc : Angelo Debarre & Ji-Bé Baudin New Quartet Le Son de la Terre PARIS 05
Rendez-Vous de Thomas Dutronc : Angelo Debarre & Ji-Bé Baudin New Quartet Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 1 février 2026.
Le guitariste Angelo Debarre et l’accordéoniste Jean Baptiste Baudin nous invitent à un voyage musical sur les 7 continents. Leur sensibilité et influences musicales les ont amenés à présenter un répertoire qui nous vient des différentes cultures musicales que l’on retrouve sur le globe et qu’ils présentent sous le titre éponyme de Valse des 7 continents !
Angelo Debarre, guitare
Jean Bapstiste Baudin, accordéon
Mathieu Chatelain, guitare rythmique
Jérémie Arranger, contrebasse
Le dimanche 01 février 2026
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05