Rendez-Vous de Thomas Dutronc : Noé Reinhardt Gipsy Pop Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Noé Reinhardt et son quartet jouent du Michel !! Michel Legrand, Michel Jonaz, Fugain, Petrucciani… Avec Fred Nardin au piano, William Brunard à la contrebasse et Romain Sarron à la Batterie, une équipe avec laquelle vous êtes sûr de passer du bon temps ! alternant thèmes de jazz et morceaux de variétés, l’héritage de son Aïeul Django ne sera pas non plus oublié !

Noé Reinhardt, guitare

Fred Nardin, piano

William Brunard, contrebasse

Romain Sarron, batterie

Noé joue Michel ! Michel Legrand, Michel Fugain, Jonaz, Petrucciani…

Le dimanche 04 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-04T19:00:00+01:00

fin : 2026-01-04T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-04T18:00:00+02:00_2026-01-04T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05