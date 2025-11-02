Rendez-Vous de Thomas Dutronc : Quartet Ninine GARCIA Le Son de la Terre PARIS 05

Rendez-Vous de Thomas Dutronc : Quartet Ninine GARCIA Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 2 novembre 2025.

Ninine GARCIA a été bercé par la musique gitane de son père Mondine GARCIA. Il a repris le flambeau familial pour devenir l’un des guitaristes de jazz manouche les plus marquants de ces dernières années.

Auteur-Compositeur, il perpétue avec respect la mémoire, la richesse de la culture, le patrimoine et la musique de Django dans la plus pure tradition.

Ninine Garcia : Guitare

Rocky Garcia : Guitare rythmique

Gilles Barikosky : Sax

Claudius Dupont : Contrebasse

Ça va swinguer !

Le dimanche 02 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05