Rendez-Vous de Thomas Dutronc : Quartet Ninine GARCIA Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 2 novembre 2025.
Ninine GARCIA a été bercé par la musique gitane de son père Mondine GARCIA. Il a repris le flambeau familial pour devenir l’un des guitaristes de jazz manouche les plus marquants de ces dernières années.
Auteur-Compositeur, il perpétue avec respect la mémoire, la richesse de la culture, le patrimoine et la musique de Django dans la plus pure tradition.
Ninine Garcia : Guitare
Rocky Garcia : Guitare rythmique
Gilles Barikosky : Sax
Claudius Dupont : Contrebasse
Ça va swinguer !
Le dimanche 02 novembre 2025
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05