Rendez-vous DÉCLIC proposé par le CMA et l’IFFMAA Saint-Quentin jeudi 18 septembre 2025.

8 rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18 20:00:00

2025-09-18

Le CMA et son organisme de formation l’iFFMAA présentent à la Manufacture son Rendez-vous DÉCLIC.

Une rencontre d’information itinérante destinées à présenter les métiers de la musique et les parcours de formation accessibles.

Un moment d’échange pour promouvoir les métiers de la musique et susciter les vocations, Les Rendez-vous DÉCLIC ont pour objectif de promouvoir les métiers de la filière musicale, susciter des vocations et aller à la rencontre des publics pour présenter les parcours de formation en collaboration avec les lieux de musiques actuelles régionaux.

Ces rencontres offrent une opportunité unique de sensibiliser et d’accompagner celles et ceux qui envisagent une carrière dans les musiques actuelles.

• Quand ? jeudi 18 septembre 2025, de 18h30 à 20h00

• Qui ? toutes les personnes intéressées par les formations dans les métiers des musiques actuelles

• Où ? La Manufacture, 8 rue Paul Codos.

• Prix ? Gratuit (Sur réservation)

Intéressée ? Réservez votre place par mail virginie.todisco@gmail.com 0 .

8 rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France virginie.todisco@saint-quentin.fr

English :

The CMA and its training organization iFFMAA present their Rendez-vous DÉCLIC at La Manufacture.

A travelling information event designed to present the music professions and the training courses available.

German :

Das CMA und seine Ausbildungsorganisation iFFMAA präsentieren in La Manufacture ihr Rendez-vous DÉCLIC.

Eine mobile Informationsveranstaltung, die Musikberufe und Ausbildungswege vorstellen soll.

Italiano :

Il CMA e la sua organizzazione di formazione iFFMAA presentano il loro Rendez-vous DÉCLIC a La Manufacture.

Un evento informativo itinerante per presentare le professioni musicali e i corsi di formazione disponibili.

Espanol :

La CMA y su organismo de formación iFFMAA presentan su Rendez-vous DÉCLIC en La Manufacture.

Un evento informativo itinerante destinado a presentar las profesiones musicales y los cursos de formación disponibles.

