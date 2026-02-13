Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Sarthe., Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers

Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Sarthe. Vendredi 13 mars, 14h00 Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T14:00:00+01:00 – 2026-03-13T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T14:00:00+01:00 – 2026-03-13T16:00:00+01:00

Ces ateliers sont complémentaires Point accueil Installation, auquel nous vous conseillons de prendre rendez-vous en amont pour faire le point sur la globalité de votre projet.

Frais d’inscription : gratuit pour les porteurs de projet. Durée : 2 h.

Programme

Les essentiels à prendre en compte pour mener à bien un projet en AB suivant votre production

Focus sur les filières et le marché de la bio

Le cahier des charges Agriculture biologique : quelles obligations ?

Les démarches pour engager la conversion de l’exploitation

Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire 9 rue andré brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-accompagne/je-suis-agriculteur/sinstaller-ou-transmettre/vous-installer-en-agriculture/rendez-vous-decouverte-sinstaller-en-agriculture-biologique-72 »}] [{« link »: « http://www.pays-de-la-loire.sinstallerenagriculture.fr/ »}] https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-accompagne/je-suis-agriculteur/sinstaller-ou-transmettre/vous-installer-en-agriculture/rendez-vous-decouverte-sinstaller-en-agriculture-biologique-72

Destinés aux porteurs de projet souhaitant s’installer en Agriculture biologique, ces ateliers collectifs sont animés par un conseiller spécialisé.