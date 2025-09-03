Rendez-vous des adhérent·es lecture de théâtre jeunesse Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Rendez-vous des adhérent·es lecture de théâtre jeunesse

Samedi 25 avril 2026 à partir de 15h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Textes jeunesse en plein air, dès 5 ans.

Allongé·es dans un transat, nous vous proposons de vous laisser bercer par les textes contemporains pour la jeunesse lors d’une lecture bucolique dans les espaces verts de la Friche. Lectures et discussions nous permettront d’en savoir plus sur ce genre littéraire méconnu.



Le rendez-vous se clôturera par un goûter.



Gratuit sur réservation, pour les adhérent·es. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 68 44 19 cvautrin@theatremassalia.com

English :

Children’s outdoor texts, ages 5 and up.

German :

Jugendtexte im Freien, ab 5 Jahren.

Italiano :

Testi per bambini all’aperto, dai 5 anni in su.

Espanol :

Textos infantiles al aire libre, a partir de 5 años.

