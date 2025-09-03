Rendez-vous des adhérent·es visite des coulisses 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 15h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Derrière le rideau du Théâtre, dès 8 ans.Enfants

Plateau, loges, espace technique… venez découvrir les lieux qui vous sont habituellement cachés !



En famille, vous venez au spectacle, participez aux ateliers, à la rencontre des artistes et de leurs œuvres. Mais que se cache-t-il derrière les coulisses ?

Découvrez le vocabulaire de la scène, les métiers du spectacle…





Pour finir par un goûter dans nos bureaux pour tout connaitre du Théâtre Massalia ! .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Behind the Theatre curtain, ages 8 and up.

German :

Hinter dem Vorhang des Theaters, ab 8 Jahren.

Italiano :

Dietro il sipario del Teatro, a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Tras el telón del Teatro, a partir de 8 años.

