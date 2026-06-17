Rendez-vous des Ambassadeurs avec Delphine Dieu et Paul Baubeta, artistes Saint-Marceau
Rendez-vous des Ambassadeurs avec Delphine Dieu et Paul Baubeta, artistes Saint-Marceau vendredi 21 août 2026.
Saint-Marceau
Rendez-vous des Ambassadeurs avec Delphine Dieu et Paul Baubeta, artistes
Saint-Marceau Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Découvrez le territoire Haute Sarthe Alpes Mancelles avec l’Office de Tourisme !
Le vendredi 21 août après-midi, venez à la rencontre de Delphine et Paul, deux artistes de renom installés sur le territoire. Delphine nous parlera de son travail de céramiste mais pas seulement, car elle a de très nombreuses cordes à son arc. Quant à Paul, plus besoin de le présenter. Sculpteur de renom, il a réalisé de très nombreuses œuvres publiques. Échangez avec des artistes, c’est découvrir toute une réflexion autour du travail artistique.
Tarif 2€ par personne (gratuit moins de 18 ans), à régler sur place (merci de faire l’appoint).
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03.
Horaire de départ et point de rendez-vous communiqués à l’inscription. .
Saint-Marceau 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03
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English :
Discover the territory of Haute Sarthe Alpes Mancelles with the Tourist Office !
L’événement Rendez-vous des Ambassadeurs avec Delphine Dieu et Paul Baubeta, artistes Saint-Marceau a été mis à jour le 2026-06-17 par OT des Alpes Mancelles