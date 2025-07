Rendez-vous des artistes et vide-greniers Saint-James

Rendez-vous des artistes et vide-greniers Saint-James dimanche 13 juillet 2025.

Rendez-vous des artistes et vide-greniers

Centre-ville Saint-James Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 09:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Vide-greniers dans le centre-ville de Saint-James organisé par l’UCIA de Saint-James avec au programme des animations, le tout dans une ambiance festive et conviviale.

Centre-ville Saint-James 50240 Manche Normandie +33 2 33 89 62 13 evenementiel@mairie-stjames.com

English : Rendez-vous des artistes et vide-greniers

Garage sale in Saint-James town center organized by the Saint-James UCIA, with entertainment and a festive, friendly atmosphere.

German :

Flohmarkt im Stadtzentrum von Saint-James, organisiert von der UCIA von Saint-James. Auf dem Programm stehen Animationen, alles in einer festlichen und geselligen Atmosphäre.

Italiano :

Un mercatino dell’usato nel centro di Saint-James, organizzato dall’UCIA di Saint-James, con un programma di intrattenimento in un’atmosfera festosa e amichevole.

Espanol :

Venta de garaje en el centro de Saint-James organizada por la UCIA de Saint-James, con un programa de animación en un ambiente festivo y acogedor.

L’événement Rendez-vous des artistes et vide-greniers Saint-James a été mis à jour le 2025-07-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts