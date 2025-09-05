Rendez-vous des arts visuels et de la gastronomie Halles de Gaztelu Hendaye
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Le Service Culturel et le Service Évènementiel & Festivités s’unissent dans l’organisation de cette 5ème édition.
Une trentaine d’artistes professionnel.le.s (mêlant peinture, sculpture, photographie, etc.) seront sélectionné.e.s.
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 evenementiel@hendaye.com
