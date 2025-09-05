Rendez-vous des arts visuels et de la gastronomie Halles de Gaztelu Hendaye

Rendez-vous des arts visuels et de la gastronomie Halles de Gaztelu Hendaye dimanche 12 avril 2026.

Rendez-vous des arts visuels et de la gastronomie

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le Service Culturel et le Service Évènementiel & Festivités s’unissent dans l’organisation de cette 5ème édition.

Une trentaine d’artistes professionnel.le.s (mêlant peinture, sculpture, photographie, etc.) seront sélectionné.e.s.

• .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 evenementiel@hendaye.com

English : Rendez-vous des arts visuels et de la gastronomie

German : Rendez-vous des arts visuels et de la gastronomie

Italiano :

Espanol : Rendez-vous des arts visuels et de la gastronomie

L’événement Rendez-vous des arts visuels et de la gastronomie Hendaye a été mis à jour le 2025-09-05 par Hendaye Tourisme & Commerce