Rendez-vous des Arts Visuels Théâtre Bonne-espérance Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Rendez-vous des Arts Visuels Théâtre Bonne-espérance

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Durée 60 minutes.

Par la compagnie Le Liquidambar.

Clarisse est encore une enfant même si sa mère semble souvent l’oublier. Elle aime ramener à la maison des trésors ramassés sur la plage.

Elle rêve d’aventure et de liberté. Elle n’a pas très envie de grandir. Il faut dire que les adultes ne font pas rêver. Un jour pas comme les autres, une radio ensommeillée émet un signal.

Clarisse fait alors la connaissance de Élias, un navigateur en pleine course autour du monde. Clarisse a huit ans. Élias semble en avoir au moins 200. Il navigue seul sur son bateau, elle navigue seule dans sa tête. .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous des Arts Visuels Théâtre Bonne-espérance

L’événement Rendez-vous des Arts Visuels Théâtre Bonne-espérance Hendaye a été mis à jour le 2025-12-30 par Hendaye Tourisme & Commerce