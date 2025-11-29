Rendez-vous des ateliers marché artisanal spécial noël portes ouvertes Casamène Vallée Besançon

Rendez-vous des ateliers marché artisanal spécial noël portes ouvertes

Casamène Vallée 30 avenue de la 7e armée américaine Besançon Doubs

Gratuit

Début : 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

2025-11-29

Marché de noël artisanal dans la fabrique du père noël.

Entrez dans cette ancienne usine réhabilitée au charme d’époque intacte et venez découvrir les artisans et artistes de Casamène vallée.

Pour notre rendez-vous des ateliers spécial noël, nous vous proposons un petit marché de noël avec petit buffet à prix libre, et des invités de qualité

Pour ajouter au charme de noël, la fabrique du père noël sera animée. Avec des ateliers découvertes et des démonstrations.

Au programme

Dans l’atelier de Lucile Hours démo fabrication d’un décor de cheminée de noël tout au long de l’après-midi

Dans l’atelier de Marie de Thé d’ici dégustation de plantes locales inspirées des gestes du thé

Dans l’atelier 2 Les musiciens vous proposent une jam électronique. Venez composer avec eux.

Dans l’atelier de Salut savon personnalisez vos savons avec des mots doux ou rigolos à offrir à vos proches.

Dans l’atelier de Qwobolo couture à 14h30 atelier couture de son étui à savon. (adulte)

– à 16h00 atelier customisation de botte de noël pour les enfants. (de 5 à 12 ans)

Démo de Julie de la lettre à la main tout l’après-midi.

LES ARTISAN.E.S ET ARTISTES DE CASAMENE VALLEE

Racines & copeaux ébénisterie

Bride & bois ébénisterie

3D consulting impression 3D

Lucile Hours accessoires & décors de spectacle

Salut Savon savonnerie

Qwobolo kits & ateliers de couture

THEDICI plantes locales inspirées des gestes du thé

Epopic couturière & créatrice

Mujô artiste muraliste

La lettre à la main peintre en lettre, enseigne & signalétique

Studio 2 musique

LES ARTISAN.E.S ET ARTISTES INVITÉS

MU luminaires & objets en silicone

L’atelier général objets en cuir & maroquinerie

Mille feux bijoux en émail sur cuivre

Marcia Mascia illustrations .

Casamène Vallée 30 avenue de la 7e armée américaine Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 20 29 08 qwobolo@gmail.com

