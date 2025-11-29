Rendez-vous des ateliers marché artisanal spécial noël portes ouvertes Casamène Vallée Besançon
Casamène Vallée 30 avenue de la 7e armée américaine Besançon Doubs
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-29 20:00:00
Marché de noël artisanal dans la fabrique du père noël.
Entrez dans cette ancienne usine réhabilitée au charme d’époque intacte et venez découvrir les artisans et artistes de Casamène vallée.
Pour notre rendez-vous des ateliers spécial noël, nous vous proposons un petit marché de noël avec petit buffet à prix libre, et des invités de qualité
Pour ajouter au charme de noël, la fabrique du père noël sera animée. Avec des ateliers découvertes et des démonstrations.
Au programme
Dans l’atelier de Lucile Hours démo fabrication d’un décor de cheminée de noël tout au long de l’après-midi
Dans l’atelier de Marie de Thé d’ici dégustation de plantes locales inspirées des gestes du thé
Dans l’atelier 2 Les musiciens vous proposent une jam électronique. Venez composer avec eux.
Dans l’atelier de Salut savon personnalisez vos savons avec des mots doux ou rigolos à offrir à vos proches.
Dans l’atelier de Qwobolo couture à 14h30 atelier couture de son étui à savon. (adulte)
– à 16h00 atelier customisation de botte de noël pour les enfants. (de 5 à 12 ans)
Démo de Julie de la lettre à la main tout l’après-midi.
LES ARTISAN.E.S ET ARTISTES DE CASAMENE VALLEE
Racines & copeaux ébénisterie
Bride & bois ébénisterie
3D consulting impression 3D
Lucile Hours accessoires & décors de spectacle
Salut Savon savonnerie
Qwobolo kits & ateliers de couture
THEDICI plantes locales inspirées des gestes du thé
Epopic couturière & créatrice
Mujô artiste muraliste
La lettre à la main peintre en lettre, enseigne & signalétique
Studio 2 musique
LES ARTISAN.E.S ET ARTISTES INVITÉS
MU luminaires & objets en silicone
L’atelier général objets en cuir & maroquinerie
Mille feux bijoux en émail sur cuivre
Marcia Mascia illustrations .
Casamène Vallée 30 avenue de la 7e armée américaine Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 20 29 08 qwobolo@gmail.com
