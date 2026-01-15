Rendez-vous des bébés lecteurs Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay
Rendez-vous des bébés lecteurs Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay mardi 24 février 2026.
Un univers tout doux et chaleureux, spécialement pensé pour les tout-petits et leurs accompagnants.
Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 18 35 mediathequestdidier@loire-semene.fr
English :
A soft, warm world specially designed for toddlers and their caregivers.
