Rendez-vous des bébés lecteurs Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay

Rendez-vous des bébés lecteurs

Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-24

Un univers tout doux et chaleureux, spécialement pensé pour les tout-petits et leurs accompagnants.

.

Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 18 35 mediathequestdidier@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A soft, warm world specially designed for toddlers and their caregivers.

L’événement Rendez-vous des bébés lecteurs Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène