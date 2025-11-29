Rendez-vous des boiseaux le queylou Les Eyzies

Rendez-vous des boiseaux

18h . Venez partager une belle soirée et une rencontre ouverte à toutes ceux qui aiment la forêt, y œuvrent ou souhaitent découvrir le groupement forestier. 2€/pers + conférence participation libre

Venez partager une belle soirée en compagnie des associés et amis des Boiseaux — une rencontre ouverte à toutes celles et ceux qui aiment la forêt, y œuvrent ou souhaitent découvrir le groupement forestier.

18h — Conférence de Jacques Blot

Forêt et changement climatique vers d’autres modes de gestion forestière

19h — Nouvelles des Boiseaux

– Restitution du diagnostic de nos parcelles réalisé avec Cœur de Forêt et échanges autour de notre vision de gestion forestière (30 min)

– Bilan de l’année futurs projets d’achat, renouvellement des représentant·es et objectifs pour l’Assemblée générale 2026 (30 min)

À l’issue auberge espagnole !

Apportez votre meilleure recette d’automne pour prolonger la soirée ensemble.

Une participation financière est à prévoir .

