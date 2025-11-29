Rendez-vous des boiseaux le queylou Les Eyzies
Rendez-vous des boiseaux le queylou Les Eyzies samedi 29 novembre 2025.
Rendez-vous des boiseaux
le queylou La miellerie Les Eyzies Dordogne
18h . Venez partager une belle soirée et une rencontre ouverte à toutes ceux qui aiment la forêt, y œuvrent ou souhaitent découvrir le groupement forestier. 2€/pers + conférence participation libre
Venez partager une belle soirée en compagnie des associés et amis des Boiseaux — une rencontre ouverte à toutes celles et ceux qui aiment la forêt, y œuvrent ou souhaitent découvrir le groupement forestier.
18h — Conférence de Jacques Blot
Forêt et changement climatique vers d’autres modes de gestion forestière
19h — Nouvelles des Boiseaux
– Restitution du diagnostic de nos parcelles réalisé avec Cœur de Forêt et échanges autour de notre vision de gestion forestière (30 min)
– Bilan de l’année futurs projets d’achat, renouvellement des représentant·es et objectifs pour l’Assemblée générale 2026 (30 min)
À l’issue auberge espagnole !
Apportez votre meilleure recette d’automne pour prolonger la soirée ensemble.
le queylou La miellerie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@gfce-lesboiseaux.fr
English : Rendez-vous des boiseaux
18h . Come and share a wonderful evening and a meeting open to all those who love the forest, work in it or wish to discover the forestry group. 2 per person + conference: free admission
German : Rendez-vous des boiseaux
18h . Kommen Sie und genießen Sie einen schönen Abend und ein offenes Treffen für alle, die den Wald lieben, dort arbeiten oder die Forstgruppe kennenlernen möchten. 2 Personen + Konferenz: freie Teilnahme
Italiano :
18h . Venite a condividere una splendida serata e un incontro aperto a tutti coloro che amano il bosco, ci lavorano o vogliono saperne di più sul gruppo forestale. 2 a persona + conferenza: ingresso libero
Espanol : Rendez-vous des boiseaux
18h . Ven a compartir una velada maravillosa y un encuentro abierto a todos los que aman el bosque, trabajan en él o quieren saber más sobre el grupo forestal. 2 por persona + conferencia: entrada gratuita
L’événement Rendez-vous des boiseaux Les Eyzies a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère