Rendez-vous des Chesnaies Maison de quartier de Doulon Nantes

Rendez-vous des Chesnaies Maison de quartier de Doulon Nantes mardi 14 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 14:30 – 17:00

Gratuit : non 5€ / 8€ Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

La Maison de quartier de Doulon, l’Association de Quartier de Doulon et l’ORPAN vous proposent de partager un après-midi musical. D’ÂMES REBELLES est le titre d’un voyage musical à travers des Chansons de Paroles et de Paroles de Femmes.

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr