Rendez-vous des chineurs Chartres

Tous les 2èmes dimanches de chaque mois, le rendez-vous des chineurs a lieu place Billard, à deux pas de la cathédrale, pour vous permettre de dénicher des petites merveilles.

English :

Every 2nd Sunday of the month, the bargain-hunters’ rendezvous takes place on Place Billard, just a stone’s throw from the cathedral, to unearth little gems.

German :

Jeden zweiten Sonntag im Monat findet auf dem Place Billard, nur wenige Schritte von der Kathedrale entfernt, ein Treffen der Schnäppchenjäger statt, bei dem Sie kleine Wunder finden können.

Italiano :

Ogni 2a domenica del mese, l’appuntamento per i cacciatori di occasioni si svolge in Place Billard, a due passi dalla cattedrale, dove si possono scovare veri e propri tesori.

Espanol :

Todos los segundos domingos de mes, la cita de los cazadores de gangas tiene lugar en la plaza Billard, a dos pasos de la catedral, donde podrá desenterrar verdaderos tesoros.

