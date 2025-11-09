Rendez-vous des chineurs Chartres
Rendez-vous des chineurs Chartres dimanche 9 novembre 2025.
Rendez-vous des chineurs
Chartres Eure-et-Loir
Dimanche 2025-11-09 07:00:00
Tous les 2èmes dimanches de chaque mois, le rendez-vous des chineurs a lieu place Billard, à deux pas de la cathédrale, pour vous permettre de dénicher des petites merveilles.
English :
Every 2nd Sunday of the month, the bargain-hunters’ rendezvous takes place on Place Billard, just a stone’s throw from the cathedral, to unearth little gems.
German :
Jeden zweiten Sonntag im Monat findet auf dem Place Billard, nur wenige Schritte von der Kathedrale entfernt, ein Treffen der Schnäppchenjäger statt, bei dem Sie kleine Wunder finden können.
Italiano :
Ogni 2a domenica del mese, l’appuntamento per i cacciatori di occasioni si svolge in Place Billard, a due passi dalla cattedrale, dove si possono scovare veri e propri tesori.
Espanol :
Todos los segundos domingos de mes, la cita de los cazadores de gangas tiene lugar en la plaza Billard, a dos pasos de la catedral, donde podrá desenterrar verdaderos tesoros.
