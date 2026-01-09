Rendez-vous des cimes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Rendez-vous des cimes

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 18:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Animation Nature Dessisn projetés et lectures de textes avec l’association Eco’DELS.

Dans le cadre des projets réalisés avec le Réseau d’Éducation Pyrénées vivantes, l’association Eco’DELS propose une projection immersive et poétique.

Un voyage sensible au coeur des Pyrénées où les dessins d’aquarelle d’Émilie Tarascou et les textes de grands auteurs se rencontrent pour unir les paysages montagnards et répondre au projet Poctefa Désir de montagne, désir de refuge .

La projection sera suivie d’un échange afin de répondre à toutes les questions.

L’Association Eco’DELS, Ecologie, Déchets, Education Ludique et Sensibilisation, a pour principal but de faire prendre conscience de l’impact de l’activité humaine dans notre environnement et en particulier dans nos montagnes. Son mode d’action est de créer des moments d’échanges au travers de jeux éducatifs et collaboratifs sur différents thèmes pour devenir un randonneur responsable comme la vie des animaux, reconnaître une fleur, la vie du déchet dans nos vallées, la vie d’une goutte d’eau et bien d’autres encore.

English :

Nature activities Projected drawings and readings with the Eco’DELS association.

As part of the projects carried out with the Réseau d?Éducation Pyrénées vivantes, the Eco’DELS association offers an immersive, poetic projection.

A sensitive journey to the heart of the Pyrenees, where Émilie Tarascou?s watercolor drawings and texts by famous authors come together to unite mountain landscapes and respond to the Poctefa project: Desire for mountains, desire for refuge .

The screening will be followed by a discussion to answer any questions.

The main aim of the Association Eco?DELS, Ecologie, Déchets, Education Ludique et Sensibilisation, is to raise awareness of the impact of human activity on our environment, and on our mountains in particular. The association’s main aim is to raise awareness of the impact of human activity on our environment, and in particular on our mountains. Its modus operandi is to create moments of exchange through educational and collaborative games on different themes to become a responsible hiker , such as: the life of animals, recognizing a flower, the life of waste in our valleys, the life of a drop of water and many others.

