Rendez-vous des Co’Peint d’Art Du vent dans les toiles – Auray, 31 mai 2025 10:00, Auray.

Morbihan

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 18:00:00

2025-05-31

Exposition

Peintres, photographes, illustrateurs, auteurs, sculpteurs… Auray regorge de nombreux artistes aux talents incroyables.

Pour découvrir leur activité et leur méthode de travail, rendez-vous des CoPeint D’arts mêlant professionnels et amateurs, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .

Place de la Pompe

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

