Rendez-vous des créateurs Montbazon 27 juin 2025

Indre-et-Loire

Rendez-vous des créateurs Montbazon Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

2025-07-01

2025-07-11

2025-07-25

2025-08-08

Artisanat local et de qualité à l’honneur. Sur l’Esplanade du Val de l’Indre tous les mardis du 1er juillet au 05 août de 8h à 12h pendant le marché hebdomadaire sur l’Esplanade du Val de l’Indre.

Et les vendredis 27 juin, 11 juillet, 25 juillet et 08 août de 18h à 21h30 sur la place de la mairie.

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

English :

Local craftsmanship and quality in the spotlight. On the Esplanade du Val de l’Indre on Tuesday August 6 and on the Place de la Mairie on Friday August 9.

German :

Lokales und qualitativ hochwertiges Kunsthandwerk im Mittelpunkt. Auf der Esplanade du Val de l’Indre am Dienstag, den 6. August und auf dem Rathausplatz am Freitag, den 9. August.

Italiano :

Artigianato e qualità locali sotto i riflettori. Martedì 6 agosto sull’Esplanade du Val de l’Indre e venerdì 9 agosto sulla Place de la Mairie.

Espanol :

La artesanía local y la calidad en el punto de mira. En la Esplanade du Val de l’Indre el martes 6 de agosto y en la Place de la Mairie el viernes 9 de agosto.

